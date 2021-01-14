Fatih Terim'den yakın çevresine: Arkamda 25 milyon var
14 Ocak 2021 10:36
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Malatyaspor maçı sonrası “Bugün derin bir yalnızlık hissettim” açıklaması yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu sözlerle bir taraftar grubuna kızgınlığını dile getirdiği yakın çevresine de “Arkamda 25 milyon var. Onlardan güç alıyorum” dediği öğrenildi (Milliyet/Nevzat Dindar)
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Ziraat Türkiye Kupası maçının bitiminde gündemi sarsan ifadeler kullanan Fatih Terim, Başakşehir’den İrfan Can’ı istemesi ile ilgili olarak, “Malumun ilanı” yorumunu yapmıştı. Aylardır bu oyuncunun G.Saray’a gideceği konuşuldu, her basın organında birkaç kez haber oldu. Ama Galatasaray’ın hocası olarak ilk kez dile getirilmişti. Terim, bununla ilgili yönetimle görüşme yapmadığını söylerken, bir anlamda aradaki uçurumu da tarif etti.
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Fatih Terim’in transfer listesini açıklaması yönetimde belli bir rahatsızlık oluşturdu. Bunun taraftar üzerinde büyük beklenti yarattığı düşünüldü. Ancak Galatasaray’ın teknik patronu, o fikirde değil. Florya’daki arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, “Ben transfer yapılmadığı için ne zaman şikayet ettim. Transfer istemek teknik adamın hakkı değil mi? Ben her şekilde yoluma bakarım” diyerek sitemini dile getirdi.
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Tüm bu yaşananların ardından Terim'in Galatasaraylı bir taraftar grubunun Malatyaspor maçından kısa bir süre önce yayınladığı transfer deklerasyonuna da çok kızdığı ortaya çıktı. Fatih Terim’in, “Olacak iş mi bu? Maçtan önce tüm takımın keyfini kaçırmaya, moralini bozmaya kimin hakkı var? Böyle deklerasyon mu olur? Benim arkamda 25 milyon var. Onlardan güç alıyorum” dediği öğrenildi. Terim’in “Bugün derin bir yalnızlık hissettim” sözleriyle de bu gruba gönderme yaptığı belirtildi.
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Galatasaray taraftarı, hocalarına olan sevgisini Fatih Terim’in evine giderek gösterdi. Bir grup sarı-kırmızılı taraftar, dün akşam saatlerinde hocanın Kireçburnu’ndaki evinin önünde toplandı, tecrübeli teknik adama “İmparator Fatih Terim” tezahüratlarıyla destek verirken, meşaleler yaktı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in aksine, Göksel Gümüşdağ ile masaya oturmamak için İrfan Can’ı istemediklerini söyleyen taraftar grubu, sarı-kırmızılı futbolculardan da veto yedi. Başta Arda Turan olmak üzere; Belhanda, Diagne, Emre Kılınç, Taylan, Muslera ve Oğulcan bu grubu takibi bıraktı. Teknik kadro da daha sonra bu boykota dahil oldu. Birçok taraftarın da yine bu grubun hesaplarını takipten çıkarması dikkat çekti.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konularla ilgili bilgi vermek için basın toplantısı yerine ajansları tercih etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00’te AA, DHA ve İHA muhabirlerinin GSTV’de katılacağı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır” denildi. Pandemi döneminde, basın toplantılarında medyadan sorular yazılı olarak alınıyor, ajanslar da toplantıları takip ediyor.