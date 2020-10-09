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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

Bored Panda, internet üzerinde hayvanların birbirleriyle dostluk kurduğu anlara dair fotoğraflarından bir derleme hazırladı. Farklı türlerde hayvanların da arkadaşlık ettiği görülürken Arizona’dan Hayvan Davranışı ve Eğitimi Uzmanı Jenny Dagnino, farklı türler arası sosyalleşmenin hayvanlarda yaygın olduğunu söyledi.

09 Ekim 2020 11:30

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Bored Panda, internet üzerinde hayvanların birbirleriyle dostluk kurduğu anlara dair fotoğraflarından bir derleme hazırladı. Farklı türlerde hayvanların da arkadaşlık ettiği görülürken Arizona’dan Hayvan Davranışı ve Eğitimi Uzmanı Jenny Dagnino, farklı türler arası sosyalleşmenin hayvanlarda yaygın olduğunu söyledi.

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İşte hayvanların dostluk karelerinden birkaçı:

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri

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