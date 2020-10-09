"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
Bored Panda, internet üzerinde hayvanların birbirleriyle dostluk kurduğu anlara dair fotoğraflarından bir derleme hazırladı. Farklı türlerde hayvanların da arkadaşlık ettiği görülürken Arizona’dan Hayvan Davranışı ve Eğitimi Uzmanı Jenny Dagnino, farklı türler arası sosyalleşmenin hayvanlarda yaygın olduğunu söyledi.
09 Ekim 2020 11:30
118
Bored Panda, internet üzerinde hayvanların birbirleriyle dostluk kurduğu anlara dair fotoğraflarından bir derleme hazırladı. Farklı türlerde hayvanların da arkadaşlık ettiği görülürken Arizona’dan Hayvan Davranışı ve Eğitimi Uzmanı Jenny Dagnino, farklı türler arası sosyalleşmenin hayvanlarda yaygın olduğunu söyledi.
218
İşte hayvanların dostluk karelerinden birkaçı:
318
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
418
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
518
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
618
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
718
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
818
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
918
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
1018
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
1118
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
1218
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
1318
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
1418
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
1518
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
1618
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
1718
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri
1818
"Farklı türler de arkadaş olabiliyor"; işte hayvanların dostluk kareleri