Farah Zeynep Abdullah: Bergen'i oynayacaksan ona benzeyeceksin!
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı 'Bergen' filmi ile alakalı konuştu .Abdullah, “Bu film tam olarak bir yapım tasarım harikası. Tabii ki ‘Bergen’ filminde Bergen’i canlandırıyorsam Bergen’e benzeyeceğim" dedi.
15 Mart 2022 17:10
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı 'Bergen' filmi ile alakalı konuştu .Abdullah, “Bu film tam olarak bir yapım tasarım harikası. Tabii ki ‘Bergen’ filminde Bergen’i canlandırıyorsam Bergen’e benzeyeceğim" dedi.
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Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah (32), "Yasemin Şefik +1" adlı podcast programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.
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"Bergen" filmi ile ilgili konuşan Zeynep Abdullah, "Bu film tam olarak bir yapım tasarım harikası. Sadece benim oynamam değil, tüm ekibin birleştiği an... Tabii ki ‘Bergen’ filminde Bergen’i canlandırıyorsam Bergen’e benzeyeceğim. Makyajından, açısına kadar her şeyi içeren bir konu..." dedi.
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Ayrıca Twitter hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, "Ben çok ciddi şeyler de anlatıyorum ama bazen tamamen öylesine tweet’ler paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
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Önce kezzapla bir gözü kör edilen, sonra da öldürülen Belgin Sarılmışer'in hayat hikâyesini beyazperdeye yansıtan 'Bergen'i Mehmet Binay ile M. Caner Alper yönetti. Filmde Bergen’i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırdı. Yapımcılığını Mine Şengöz, senaristliğini Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un üstlendiği 'Bergen'de başrolleri Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran paylaştı.