"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" serinin en kötü açılışını gerçekleştirdi
19 Nisan 2022 10:25
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Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü devam filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 43 milyon dolarlık açılış hasılatı ile ABD gişesinin bir numarasına yerleşti, ancak serinin en düşük açılış hasılatı elde eden filmi oldu.
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2016 tarihli "Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?"ın ABD'deki açılış hasılatı 74 milyon dolarken, 2018 tarihli "Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları" ise 62 milyon dolar ile açılış yapmıştı.
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Beyazperde'nin haberine göre, geçen haftanın gişe lideri "Kirpi Sonic 2" bu hafta sonu 30 milyon dolar kazanarak gişenin ikinci sırasına düştü. Filmin toplam kazancı 120 milyon dolara yaklaştı. ABD gişesinin 3. sırasında "Kayıp Şehir" yer alıyor. Sandra Bullock, Channing Tatum ve Daniel Radcliffe'in yanı sıra konuk oyuncu olarak Brad Pitt'in rol aldığı film, vizyondaki dördüncü hafta sonunda 6.5 milyon dolar gelir elde etti.
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Başrolünü Michelle Yeoh'un üstlendiği, Dan Kwan ve Daniel Scheinert tarafından yazılıp yönetilen ve büyük beğeni toplayan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" gişe listesinin 4. sırasında yer alıyor. Vizyondaki dördüncü haftasında 6.2 milyon dolar hasılat elde eden filmin toplam kazancı yaklaşık 20 milyon dolar, dünya çapındaki kazancı ise 40 milyon dolara yaklaştı.
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ABD gişesinin ilk beşini tamamlayan film ise bu hafta vizyona giren, Mel Gibson ve Mark Wahlberg'li "Father Stu" oluyor. Sonradan rahip olan bir boksörün gerçek hikayesinin anlatıldığı film 5.7 milyon dolar ile açılış yaptı.