Fahriye Evcen'den Anneler Günü paylaşımı; oğlunun fotoğraflarını ikinci kez paylaştı
Oyuncu Fahriye Evcen, Anneler Günü'nde oğlu Karan ile pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
10 Mayıs 2020 18:15
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, oğulları Karan'ın 1. yaşını geçtiğimiz günlerde evde kendi aralarında kutlamıştı. Evcen'den Anneler Günü'ne özel yeni bir paylaşım geldi. Oyuncu oğlu Karan Özçivit'in yüzünü takipçilerine ikinci kez gösterdi.
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Anneler Günü'nü oğlu Karan'la olan pozuyla kutlayan Evcen'in paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.
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Evcen, oğlu Karan'ın fotoğrafını ilk kez geçen yıl paylaşmıştı.
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Evcen ve oğlunun fotoğrafları günlerce sosyal medyada konuşulmuştu.