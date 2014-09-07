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Facianın olduğu rezidanstaki işçiler hangi koşullarda yaşıyordu?

07 Eylül 2014 16:44

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HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkcü, Mecidiyeköy'de 10 kişinin hayatını kaybettiği rezidans inşaatında çalışan işçilerin yaşam koşullarını yerinde inceledi.

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Kürkçü, şantiyede çalışan işçilerin kaldıkları yerleri de cep telefonuyla fotoğrafladı. Daha sonra fotoğrafları da basın mensupları ile paylaştı.

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Fotoğraf karelerinde işçilerin elbiselerini astığı askılıklar, yattığı yataklar ve valizleri ile kazanın meydana geldiği asansörün fotoğrafı görülüyor.

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