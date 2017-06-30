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Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

30 Haziran 2017 17:30

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Facebook’ta çalışmaktan daha çekici bir teknoloji işi düşünmek zor. 1,59 milyar aktif kullanıcı sayısı ile sosyal ağ, inanılmaza ve tabii liderliğe ulaştı. Şirket CEO’su Mark Zuckerberg Amerika’da en sevilen yöneticilerden biri; ayrıca şirket COO’su Sheryl Sandberg de en ünlü yöneticilerden biri. Öyleyse işte size ücretler. Glassdoor’un kendi bildirdiği ödeme rakamlarına göre, Facebook yatırımcı-bankacı seviyesinde para kazanabileceğiniz bir yer. Tabii eğer mühendisseniz. Glassdoor’a göre, Facebook’taki 15 farklı pozisyon için toplam rakamlar -yıllık maaş ve bonus- artan sıralamayla şu şekilde:

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Maaş (dolar): 118,864

316

Maaş (dolar): 132,534

416

Maaş (dolar): 146,708

516

Maaş (dolar): 146,949

616

Maaş (dolar): 160,172

716

Maaş (dolar): 171,076

816

Maaş (dolar): 172,705

916

Maaş (dolar): 175,589

1016

Maaş (dolar): 183,397

1116

Maaş (dolar): 185,743

1216

Maaş (dolar): 194,907

1316

Maaş (dolar): 209,988

1416

Maaş (dolar): 211,647

1516

Maaş (dolar): 259,349

1616

Maaş (dolar): 380,861

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