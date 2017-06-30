Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Facebook’ta çalışmaktan daha çekici bir teknoloji işi düşünmek zor. 1,59 milyar aktif kullanıcı sayısı ile sosyal ağ, inanılmaza ve tabii liderliğe ulaştı. Şirket CEO’su Mark Zuckerberg Amerika’da en sevilen yöneticilerden biri; ayrıca şirket COO’su Sheryl Sandberg de en ünlü yöneticilerden biri. Öyleyse işte size ücretler. Glassdoor’un kendi bildirdiği ödeme rakamlarına göre, Facebook yatırımcı-bankacı seviyesinde para kazanabileceğiniz bir yer. Tabii eğer mühendisseniz. Glassdoor’a göre, Facebook’taki 15 farklı pozisyon için toplam rakamlar -yıllık maaş ve bonus- artan sıralamayla şu şekilde: