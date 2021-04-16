Ezgi Mola, vegan beslenmeye başladı: Bu bir mucize
Oyuncu Ezgi Mola, artık vegan beslenmeye başladığını duyururken, "Benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey yapıyorum. Vegan besleniyorum. Bugün 6. günüm, 7'de uyandım. Bu bir mucizedir" dedi.
16 Nisan 2021 15:29
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Oyuncu Ezgi Mola beslenme şeklini değiştirdi. Instagram hesabından artık vegan olduğunu açıklayan Mola, 6 gündür vegan beslendiğini söyledi.
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Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
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"Ne güzel uyandım be! Bir sağlık merkezine gittim tam bir hafta önce. Tüm iç organlarım tarandı, bir nevi check-up yapıldı. O günden itibaren haftada iki kez merkeze gidip, glutatyon, ozon alıyorum. Lenf masajı yaptırıyorum."
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"Daha bir sürü şey var ama benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey daha yapıyorum. Vegan besleniyorum. Bugün 6. günüm, 7'de uyandım. Bu bir mucizedir. Üç, dört gündür 7-8 gibi uyanıyorum."
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Vegan beslenmede et, süt, yumurta, bal gibi hayvansal gıdaların hiçbiri tüketilmiyor.