Ezgi Mola isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden 1+1 ev alınır
20 Ocak 2021 09:33
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Ezgi Mola, evinin mutfağına tadilat yaptırmaya başladı.
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1,5 yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu evini düzenlemeye başladı.
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Mutfağını yenilemek isteyen oyuncu Ezgi Mola, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda istenilen yüksek fiyatlara şu sözlerle isyan etti:
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“Evde tadilat yaptırıyorum. Geçen gün gittik mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları. Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış, şişirmiş şişirmiş, sonra ‘Size yüzde 60 indirim yapıyoruz’ dediler!”
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“Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım. Koca mutfak yaptırmıştım birkaç yıl önce, 10 bin lira vermiştim. 120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? 120 bine Beylikdüzü’nden 1+1 ev alınır.”