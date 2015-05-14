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Eyfel Kulesi'nin ampulleri nasıl değiştiriliyor?

14 Mayıs 2015 19:27

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David Kalic’in mesleğine heveslenenlerin kesinlikle yükseklik korkusu olmamalı. Dört yılda bir değiştirilen 10 bin ampul. Projeksiyonların temizlenmesi de cabası.

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Nefes kesici manzara yukarıda çalışan teknisyenleri etkiliyor mu bilinmez ama her yıl yedi milyon ziyaretçi bu manzaranın tadını çıkarabilmek için para ödüyor.

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Eirc Auzolles mesai arkadaşı Pascal Duteil’in uzattığı yeni bir ampulu alıyor. Onlar Eyfel Kulesi’nin tüm Paris’ten görünür olmasını sağlıyor. 1920’lerde kullanılan ışıklı “Citroen” logosu için 250 bin ampule ihtiyaç duyulmuştu.

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Teknisyenler platform üzerinde güvenli hareket edebilmek için tüm önemleri almak zorundalar.

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Ampul değiştirildikten sonra önündeki cam kapak da temizleniyor. Ta ki parlayana kadar.

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Çelik kancayla kendini güvenceye alan bu çalışan Champ de Mars üzerinde işini yapmaya çalışıyor.

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İş sona erdiğinde Paris’in dünyaca ünlü simgesi yeniden eski parlaklığına kavuşuyor. Bu arada Eyfel Kulesi’ni temiz tutmak için her yıl 10 bin temizlik bezi ve 25 bin çöp torbası kullanılıyor. © Deutsche Welle Türkçe

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