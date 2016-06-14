Eyfel Kulesi, Orlando katliamında hayatını kaybedenlerin anısına gökkuşağı renklerine boyandı
14 Haziran 2016 14:11
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ABD'nin Orlando eyaletindeki LGBT gece kulübü Pulse’deki silahlı saldırıda ölen 50 kişi anısına Eyfel Kulesi gökkuşağı renkleriyle ışıklandırıldı.
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Avrupa Şampiyonası nedeniyle Eyfel Kulesi'nin birinci katına asılan futbol topu da, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı oldu.
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Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini ziyaret ederek, taziye defterini imzaladı.
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Paris Belediyesi çalışanları, ölenler anısına sabah saatlerinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve belediye sarayına gökkuşağı renklerinde bayrak asıldı.
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ABD’nin Orlanda eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirirken, 53 kişi de yaralanmıştı.
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