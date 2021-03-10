Exxen'in en çok izlenen programları belli oldu
10 Mart 2021 07:59
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Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan yeni dijital platformu Exxen'de, en çok izlenen programın Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programı olduğu öğrenildi.
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Medyatava'nın haberine göre; ortalama 10.5 milyon izlenen Exxen'in, 7 milyon izlenmesi Hasan Can Kaya'ya ait olurken, ikinci sırada 1.1 milyon ile Tolga Çevik yer aldı.
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Aleyna Tilki'nin dizisi ise 1 milyon izlendi ve 3. sırada kendine yer buldu.
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Hasan Can Kaya'nın izlenme sayısının şu ana kadar Türkiye'de yayın yapan platformlardaki içeriklerin izlenme sayılarının hepsinin üstünde olduğu öğrenildi.
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