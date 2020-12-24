Exxen 1 Ocak'ta yayınlanacak yapımlarını duyurdu

Exxen platformunda yayınlacak dizi ve programların resmi duyuruları yapılmaya başlandı.
24 Aralık 2020 11:00
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Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.
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Şeref Bey - Karakomedi, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesini anlatıyor. Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
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Konuşanlar - Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı 1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de olacak yapımlar arasında.
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Gibi - Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle EXXEN'de olacak.