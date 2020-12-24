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Exxen 1 Ocak'ta yayınlanacak yapımlarını duyurdu

Exxen platformunda yayınlacak dizi ve programların resmi duyuruları yapılmaya başlandı.

24 Aralık 2020 11:00

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Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.

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Şeref Bey - Karakomedi, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesini anlatıyor. Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.

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Konuşanlar - Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı  1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de olacak yapımlar arasında.

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Gibi - Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle EXXEN'de olacak.

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Tolgshow - Tolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN’de yayınlanacak.

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Sihirli Annem - Sihirli Annem Exxen için yeniden çekildi.

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Zeynep Bastık ve Konukları - Zeynep Bastık, Exxen'de müzik programı yapacak.

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Kirli Çamaşırlar - YouTuber Orkun Işıtmak, Kirli Çamaşırlar isimli yapımı sunacak.

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Enis Arıkan - Enis Arıkan, Exxen'de program yapan isimler arasında yer alıyor.

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Garaj - Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak, Garaj ile Exxen'de.

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Akıl Oyunları - "Bilim ve illüzyon Akıl Oyunları ile buluştu" sloganıyla tanıtımı yapılan program Exxen'de 1 Ocak'ta yayına girecek.

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Öğrenci Evi

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MasterChef Junior

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Kral Şakir

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Katarsis

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