Evrenin en yeni keşifleri
19 Temmuz 2013 14:54
17
Kepler-10b 2011'de keşfedilen bu gezegen bilinen en küçük güneş sistemi dışı gezegen.
27
Alpha Centauri Bb Dünya'ya yakın sayılabilecek bir yıldız sisteminde bulunan bu gezegen 4.37 ışık yılı uzaklıkta.
37
Surprise Exoplanet HD 95086 b yine haziran ayında tespit edilen Dünya'dan 300 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen Jüpiter'den 4 ya d 5 kat daha büyük.
47
Gliese 667C's gezegenleri Haziran ayında keşfedilen bu üç gezegen Dünya'dan 22 ışık yılı uzaklıkta ve yaşamın oluşabileceği özelliklere sahip.
57
Kepler-62f Dünya'dan bin 200 ışık yılı uzaklığında bu gezegen de Dünya'ya benzer özellikler taşıyor.
67
Kepler-22b İlk süper Dünya olarak adlandırılan bu gezegenin Güneş benzeri bir yıldızı bulunuyor.
77
Gliese581 g 20 ışık yılı uzaklıktaki bu kayalık gezegen yaşanabilir bir alan özellikleri taşıyor.
© Tüm hakları saklıdır.