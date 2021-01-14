Evinin balkonundan izlediği inşaattan çıkan molozların arasında tarihi eseri fark etti
14 Ocak 2021 09:59
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Evinin balkonundan izlediği inşaatta tarihi eseri fark etti
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Bursa'da, evinde çalışan bir vatandaş, balkonundan izlediği inşaat alanındaki kazı çalışma alanında fark ettiği moloz yığını arasındaki erken Roma dönemine ait olduğu sanılan mezar stelini çıkarıp yetkililere teslim etti.
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Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında istinat duvarı yapılması için kazı çalışması yapıldı. Bu sırada iş makinelerinin çalışmasını, alanın yanında bulunan apartmandaki dairesinin balkonundan izleyen Erdoğan Tunaboylu, kepçenin topraktan düz bir parça çıkardığını fark etti.
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Evinden çalıştığı için o an kazı alanına gidemeyen Tunaboylu, mesaisi bitirdi. Alana eniştesiyle birlikte giden Tunaboylu, mermer parçalarını molozların arasından toprak çıkardı.
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Parçaların tarihi eser olduğunu düşünen Tunaboylu, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mezar steli olduğu sanılan parçayı inceledi. Ekipler, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih Turizm Bürosu görevlilerinden yardım istedi.
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Olay yerine gelen görevliler, yapılan ilk incelemede erken Roma dönemine ait mezar stelinin yaklaşık 2 bin yıllık olabileceğini söyledi. Mezar steli, detaylı inceleme yapılmak üzere Bursa Arkeoloji Müzesine götürüldü.