Covid-19 nedeniyle pek çok şirket evden çalışma sistemine geçti. Çalışanların iş performanslarını arttırmalarına yardımcı olan uygulamalar da ön plana çıktı. Apptopia adlı veri analizi şirketi ABD'de evden çalışanların en çok indirdiği uygulamaları açıkladı.
14 Eylül 2021 21:25
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Evden çalışanların en çok indirdiği uygulamalar
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GOOGLE E-TABLOLAR Google'ın dijital elektronik tablo uygulaması. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 53,5
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SKY VPN Mac ve masaüstü bilgisayarlar için dünya çapındaki özel tarama sunucuları listesine erişmenizi sağlayan bir VPN hizmeti. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 56,98
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VPN PROXY BETTERNET Kullanıcıların internet sitelerine gizli ve güvenli bir şekilde göz atmasına olanak tanıyan mobil cihazlar için ücretsiz bir VPN hizmeti. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 59.87
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MICROSOFT ONE NOTE Microsoft'un not alma uygulaması. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 61,19
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EVERNOTE Fotoğrafları dijital belgelere dönüştürmek için mobil cihazınızın kamerasını kullanan bir tarayıcı uygulaması. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 61,96
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TIMEBLOC Notlar, zamanlama ve takvim entegrasyonları içeren bir dijital planlayıcı uygulaması. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 62,1
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MICROSOFT WORD Microsoft'un mobil cihazlar için kelime işlemci yazılımı. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 63,1
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MICROSOFT POWERPOINT Microsoft'un mobil cihazlar için sunum yazılımı İndirilme oranındaki artış: Yüzde 63,27
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SIGN NOW Kullanıcıların hareket halindeyken PDF belgelerini imzalaması, düzenlemesi ve paylaşması için yapılan bir uygulama. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 70,05
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X-VPN Mac ve iOS cihazlar için bir VPN yöneticisi uygulaması. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 70,92
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CAMSCANNER PDF TARAYICI UYGULAMASI Akıllı telefonunuzun kamerasıyla çektiğiniz görüntüleri PDF'lere dönüştürmenize olanak tanıyan bir uygulama. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 73,57
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GOOGLE DOKÜMANLAR Google'ın yazma ve metin düzenleme aracının uygulama sürümü. İndirme oranındaki artış: Yüzde 76,72
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ANY.DO Yapılacaklar listesi ve takvim uygulaması İndirilme oranındaki artış: Yüzde 80,6
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GOOGLE SLAYTLAR Google'ın dijital sunum yazılımı. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 98,54
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JAMBOARD Google'ın dijital beyaz tahta hizmetinin uygulama sürümü. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 115,6
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VPN LIMITED Güvenlik için gelişmiş bir güvenlik duvarı sağlamanın yanı sıra cihazınızın IP adresini ve konumunu şifreleyen ve gizleyen bir uygulama. İndirilme oranındaki artış: Yüzde 167,3 (NTV'den alınmıştır)