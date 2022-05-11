Eurovision 2022 ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?
11 Mayıs 2022 09:07
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Eurovision 2022 müzik yarışması için nefesler tutuldu. Eurovision’a 31 yıl aradan sonra bir kez daha İtalya ev sahipliği yapacak. Yarışmaya bu sene 41 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak. "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.
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Eurovision 1. Yarı Final sonuçlarına göre İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu. 2. Yarı Final 12 Mayıs tarihinde yapılacak.
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Eurovision Şarkı Yarışmasında bu yıl Ukrayna’yı Kalush isimli rap grubu temsil edecek. Kalush, geleneksel halk müziği motifleri de kullanarak seslendirdikleri şarkılarında, işgal altındaki ülkelerinin yeniden ayağa kalkacağı mesajını veriyor. Kalush grubu Ukraynalı annelere, "Siz ninniyi söylemeye devam edin, çocuklarınız eve dönüş yolunu mutlaka bulacak" diyor.
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Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle, Avrupa Yayın Birliği - EBU üyesi ülkelerin baskısı sonucu Rusya yarışmadan diskalifiye edildi.
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Eurovision 2022 ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?
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Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs 2022, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022, finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak. Her üç günde de Jüri, Aile ve Canlı Yayın şovu olmak üzere üç performans sahnelenecek.
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Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere.