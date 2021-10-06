EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın logosu tanıtıldı

2024'te düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın logosu, kendisi gibi renkli bir törenle tanıtıldı.
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55 üye ülkelerin bayraklarındaki renkleri içinde barındıran logo ışık gösterileriyle, Berlin'de beğeniye sunuldu.
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2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün logosu tanıtıldı. UEFA'dan yapılan açıklamada, "Turnuvanın marka kimliği bu akşam Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir "EURO"nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!" ifadeleri kullanıldı.