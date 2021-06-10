EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak statlar
10 Haziran 2021 10:17
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2021'e ertelenen EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak stadyumlar netleşti. Dev turnuvada maçların oynanacağı statlar şunlar;
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Amsterdam | Johan Cruyff Arena Kapasite: 54,000 Açılış: 1996
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Bakü | Olimpiyat Stadyumu Kapasite: 65.000 Açılış: 2015
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Bükreş | Ulusal Arena Kapasite: 56,000 Açılış: 2011
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Budapeşte | Ferenc Puskas Stadyumu Kapasite: 68,000 Açılış: 2019
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Kopenhag | Parken Kapasite: 38,000 Açılış: 1992
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Glasgow | Hampden Park Kapasite: 52,000 Açılış: 1903
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Londra | Wembley Stadı Kapasite: 90.000 Açılış: 2007
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Münih | Allianz Arena Kapasite: 75,000 Açılış: 2005
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Roma | Olimpiyat Stadı Kapasite: 73.000 Açılış: 1953
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St. Petersburg | Gazprom Arena Kapasite: 56,000 Açılış: 2017
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Sevilla | La Cartuja Kapasite: 57.000 Açılış: 1999
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