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EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak statlar

10 Haziran 2021 10:17

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2021'e ertelenen EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak stadyumlar netleşti. Dev turnuvada maçların oynanacağı statlar şunlar;

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Amsterdam | Johan Cruyff Arena Kapasite: 54,000 Açılış: 1996

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Bakü | Olimpiyat Stadyumu Kapasite: 65.000 Açılış: 2015

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Bükreş | Ulusal Arena Kapasite: 56,000 Açılış: 2011

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Budapeşte | Ferenc Puskas Stadyumu Kapasite: 68,000 Açılış: 2019

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Kopenhag | Parken Kapasite: 38,000 Açılış: 1992

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Glasgow | Hampden Park Kapasite: 52,000 Açılış: 1903

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Londra | Wembley Stadı Kapasite: 90.000 Açılış: 2007

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Münih | Allianz Arena Kapasite: 75,000 Açılış: 2005

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Roma | Olimpiyat Stadı Kapasite: 73.000 Açılış: 1953

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St. Petersburg | Gazprom Arena Kapasite: 56,000 Açılış: 2017

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Sevilla | La Cartuja Kapasite: 57.000 Açılış: 1999

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