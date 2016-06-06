EURO 2016'nın en 'değerli' takımları
06 Haziran 2016 15:37
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EURO 2016 kapsamına turnuvaya katılan takımlar piyasa değerlerine göre sıralandı. İşte Türkiye’nin de ilk 10.da bulunduğu o liste …
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7. İtalya - 299,50 milyon euro
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10. İsviçre - 190,65 milyon euro
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9. Türkiye - 228,65 milyon euro
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8. Hırvatistan - 286,90 milyon euro
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6. Portekiz - 321,70 milyon euro
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5. Fransa - 452,50 milyon euro
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4. Belçika - 460,15 milyon euro
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3. İngiltere - 471 milyon euro
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2. İspanya - 629,50 milyon euro
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1. Almanya - Takımın toplam piyasa değeri: 637 milyon euro
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