Esra Dermancıoğlu: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil, bunu adalet sistemine de sokmam
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, eski eşinin kendisini aldattığını söylerken, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla sorun değil ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur, başka bir şeydir bu" dedi.
09 Nisan 2021 14:33
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Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın "Gör Beni" programına konuk oldu.
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Dermancıoğlu, "Bir erkek bir kadına gidip, 'Benim canım başka kadınları çekiyor, biz bunu nasıl hallederiz' dese bir çift Türkiye'de bunu özgür konuşabilir mi?" diye sordu.
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Dermancıoğlu, "Konuşamadığı için adam kadını aldatma, arkadan iş çevirme... Sonra da 'Sen bunu bana nasıl yaparsın'." diye konuştu.
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Dermancıoğlu, şöyle devam etti:
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"Seyahata gidecektik, gece biz oturuyoruz. Berjerde oturuyor. 'Sen ne yapıyorsun, niye içki içiyorsun şu an, bir şey mi oldu, beni mi aldatıyorsun' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok konuştuk ve boşandık. Şimdi çok tatlıyız, kızımın babası çok da şeker bir adam. Sıkılmış, sıkıldık zaten birbirimizden o daha dürüstçe yaptı. Konuşmak tatlı bir şey, iletişim çok önemli."
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"Bana hakkaniyetsizlik büyük sorun olur, adaletsizlik hikayesine deliriyorum. Bir erkeğin beni aldatması bana asla sorun değil ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur, başka bir şeydir bu. Adaletin içindeki, 'senin için adalet'in değişik tarifleri var. Mesela bir tanesi, 'Beni bırakıp gitti, bu bir adaletsizlik'. Benim için değil..."