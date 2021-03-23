Esquire dergisi, 2021'in izlenen ve beklenen en iyi belgesellerini listeledi
Esquire dergisi, 2021 yılında çıkan ve çıkması beklenen belgeseller arasında en iyilerini listeledi. İşte, spordan müzik dünyasına Esquire’ın belirlediği en iyi belgeseller:
23 Mart 2021 14:12
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Esquire dergisi, 2021 yılında çıkan ve çıkması beklenen belgeseller arasında en iyilerini listeledi. İşte, spordan müzik dünyasına Esquire’ın belirlediği en iyi belgeseller:
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1- Tarihin en başarılı golf oyuncularından Tiger Woods’un hikâyesini anlatan “Tiger”
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2- Netflix’in gerçek suç belgesel serisi “The Hunt For a Serial Killer”, 1980’lerde California’da Richard Ramirez’in işlediği cinayetleri anlatıyor.
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3- “Acasa, My Home”, Tuna Deltası’nda ıssız bir bölgede yaşayan büyük bir ailenin şehre adapte olma sürecini anlatıyor.
58
4- “MLK/FBI”, MLK/FBI, ABD hükümetinin Martin Luther King, Jr.'ı gözetlemesi ve tacizini araştırıyor.
68
5- “Pelé”, Brezilyalı futbol efsanesinin hayatını anlatıyor.
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6- Ünlü şarkıcı Billie Eilish’in konser turnesinin perde arkası “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”de anlatılıyor.
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7- Efsane rock grubu The Beatles’ın daha önce hiç görülmemiş görüntülerinden hazırlanan belgesel, Ağustos ayında piyasaya çıkacak.
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