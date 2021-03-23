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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir ayrılık yaşanacak. Diziye daha önce veda edip tekrar dönen Sanem Çelik projeden ayrılacak.

23 Mart 2021 09:46

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ATV'de 6 sezondur yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziye veda edecek.

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Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye daha önce veda edip tekrar dönen Sanem Çelik projeden ayrılacak.

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elik'in diziye neden veda edeceği açıklanmadı.

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