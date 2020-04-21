Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi
21 Nisan 2020 13:05
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Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi
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Eskişehir'de Koronavirüs’le mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım merkezi görüntülendi.
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Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi
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Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi
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Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi
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Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi
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Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi
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