T24 LogoT24 Logo

Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi

21 Nisan 2020 13:05

17

Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi

27

Eskişehir'de Koronavirüs’le mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım merkezi görüntülendi.

37

Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi

47

Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi

57

Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi

67

Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi

77

Eskişehir’de Koronavirüs yoğun bakım servisi görüntülendi

ETİKETLER

Eskişehiryoğun bakımkoronavirüsservisgörüntülenme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24