Eski MHP'li vekilin oğlu ile eski AKP'li vekilin kızı evlendi; 1500 kişilik düğünde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
07 Eylül 2021 10:41
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Ankara’da 20. ve 21. Dönem Milletvekili Mustafa Bayram’ın torunu Emin Bayram ve 23. Dönem Milletvekili Saffet Kaya’nın kızı Merve Kaya’nın nikah töreninde, çifte 2 milyon lira nakit para ve 4 kilo altın takıldı.
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Ankara’da bir otelde, 20. ve 21. Dönem Van Milletvekili Mustafa Bayram’ın torunu Emin Bayram ve 20. ve 21. Dönem Doğru Yol Partisi ve 23. Dönem AKP Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın kızı Merve Kaya için nikah töreni düzenlendi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.
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Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün de katıldığı düğünden aktardığına göre, protokol masasında iş dünyasından Aydın Doğan ve Ali Koç da yer aldı.
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Özkök'ün aktardığına göre diğer masalarda ise,Cemal Kalyoncu, Oğuz Çarmıklı, Mehmet Ali Aydınlar, Mustafa Süzer, Enver Yücel, Bekir Okan, Mehmet Torun, Cavit Çağlar, Ali Ağaoğlu, Durmuş Döven'ın da arasında olduğu pek çok isim vardı.
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İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un kıydığı nikahta çifte aile cüzdanını eski Meclis Başkanı Köksal Toptan verdi.
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İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, çifte 2 milyon lira nakit para ve 4 kilo altın takıldı.