Esenyurt'ta sosyal mesafe çubuğuyla halay

Esenyurt Belediyesi, bayramı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde geçirenler için gezici bayram eğlencesi düzenledi. Vatandaşlar sihirbaz, maskot gösterisi ve halk oyunlarını evlerinin camlarından izlerken ekiplerin sosyal mesafe çubuklarıyla halay çektiği o anlar renkli görüntüler oluşturdu.
24 Mayıs 2020 18:28
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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken, İstanbul'da Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri gezici bayram eğlencesi düzenledi.
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Sihirbaz, tahta bacak, jonglör ve halk oyunlarından oluşan ekipler Esenyurt’u sokak sokak gezdi. Esenyurtlular da etkinlikleri camlarından izleyerek takip etti. Halk oyunları ekibinin sosyal mesafeli halayı büyük ilgi çekti.
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Etkinliklerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.