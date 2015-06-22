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Esad'ın varil bombaları yine çocukları vurdu!

22 Haziran 2015 16:27

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Bombalamada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

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Kasile bölgesinin hedef alındığı saldırıda çok sayıda ev yıkıldı ve hasar gördü

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Enkazda bir kız çocuğuyla çok sayıda sivilin cesedine ulaşıldı

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Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını belirten yetkililer, ramazanın başlamasıyla Suriye ordusunun saldırılarını artırdığına dikkati çekti

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Suriye İnsan Hakları Örgütü de saldırılarda 14 sivilin yaşamını yitirdiğini doğruladı

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