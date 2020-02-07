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Erzurum'da bir mahalle yangında kül oldu

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi’nde çıkan yangının hasarı günün aydınlanması ile ortaya çıktı.

07 Şubat 2020 17:48

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Gece yarısında bir evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle bir anda tüm köyü sardı.

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16 ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası onlarca aile sokakta kaldı.

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İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede çıkan yangına müdahale edebilmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

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Mahalle sakinleri de yangını söndürebilmek için seferber oldu.

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Gece yarısı devam eden yangın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alınabildi.

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Jandarma ekipleri yangınla ilgili olarak tahkikat başlatırken, maddi hasarın oldukça fazla olduğu belirtildi.

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Erzurum'da bir mahalle yangında kül oldu

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Erzurum'da bir mahalle yangında kül oldu

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Erzurum'da bir mahalle yangında kül oldu

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Erzurum'da bir mahalle yangında kül oldu

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