Burhaniye'den başbakanlığa; fotoğraflarla Binali Yıldırım...
19 Mayıs 2016 18:19
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Binali Yıldırım, 1955 Erzincan Burhaniye doğumlu
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Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ile Türkiye’nin en eski tersanelerinden Camiialtı'nda mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.
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İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
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1990-1991’de İsveç’te bulunan BM Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı.
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Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığı ise Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994-1999 dönemine uzanıyor.
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Yıldırım, 2001'de AKP'nin kurucuları arasında yer aldı.
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TBMM'de 22. dönemde İstanbul, 23. dönemde Erzincan, 24. dönemde de İzmir Milletvekili olarak görev yapan Yıldırım, 2014'te bakanlıktan istifa ederek yerel seçimlerde yarıştı.
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5 Haziran 2014'te o dönem Başbakan olan, iki ay sonra da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.
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2003'te kurduğu 59., 2007'de kurduğu 60. ve 2011'de kurduğu 61. hükümetin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dı.
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Yıldırım; Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde en uzun süre Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan siyasetçi oldu.
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Yıldırım, bakanlığı döneminde, dünyada yüzde 5 büyüyen havacılık sektörünün, Türkiye’de yüzde 15 büyüdüğünün altını çizdi.
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