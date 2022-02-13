Ermenistan'daki deprem sınır illeri olan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da da hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde saat 21.25'te Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde depremin meydana geldi
13 Şubat 2022 23:10
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde saat 21.25'te Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde depremin meydana geldi
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Ermenistan'daki deprem sınır illeri olan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da da hissedildi
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Depremin hissedildiği illerde vatandaşlar sokağa çıktı
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Ermenistan'daki deprem sınır illeri olan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da da hissedildi
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Ermenistan'daki deprem sınır illeri olan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da da hissedildi
67
Ermenistan'daki deprem sınır illeri olan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da da hissedildi
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Ermenistan'daki deprem sınır illeri olan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da da hissedildi