Erkeklerin korkulu rüyası; erken boşalma

Erkeklerde en sık görülen cinsel sağlık sorunu olan erken boşalma yaşayan üç erkekten birinin depresyonda olduğu belirtildi.
15 Ocak 2021 10:14
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Erken boşalmanın çiftlerin ortak sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Hattat, “Ortak tatmini azaltacak kadar kısa sürede boşalmanın gerçekleşmesi durumunda hem kadın hem de erkeğin cinsellikte aldığı haz azalıyor. Erken boşalan erkeklerde stres, özgüven eksikliği, hayal kırıklığı, utanç, endişe hisleri oluşabiliyor. Eşleri erken boşalan kadınlarda cinsel birleşmeden alınan zevk ve orgazmik hisler azalabiliyor." diye konuştu.
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Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin tedavi olmaktan çekindiğini belirterek, "Sağlıklı bir boşalma süresi hem erkek hem de eşinin cinsellikten tam keyif alması için önemli. Hızla gerçekleşen ve çiftin mutluluğunu azaltacak kısalıktaki boşalma süresi tatminsizlik, hayal kırıklığı, moral bozukluğu yaratabiliyor" dedi.
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Pek çok kadının, eşlerinin özgüvenini zedelemekten veya duygularını incitmekten korktuğunu belirten Prof. Dr. Hattat, "Çoğu kadın erken boşalmanın zamanla geçeceğini düşünüyor. Zamanla kadınlarda "hep kendini düşünüyor, hiç bana önem vermiyor' düşüncesine kapılıyor" ifadelerini kullandı.
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Prof. Hattat, eşler arasındaki cinsel sorunların bir süre sonra ilişki çatışmalarına dönüştüğünü söyledi.
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Erken boşalmanın bir erkeğin ilk ilişkisinden itibaren oluşabileceği gibi sonradan da gelişebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Halim Hattat, “Özellikle genç erkeklerde ilk cinsel ilişkinin etkisi, başkaları tarafından fark edilmemek için hızlı mastürbasyon yapmayı alışkanlık edinmek, performansla ilgili endişeler, suçluluk hissi, aşırı gerginlik ve deneyimsizlik erken boşalmayı tetikleyebiliyor" dedi.
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Erken boşalmanın altında yatan organik ve psikolojik faktörleri bulmak için ayrıntılı bir sağlık öyküsüne ek olarak, fiziksel muayene ve bazen de ileri tanı tetkiklerinden yararlandıklarını belirten Prof. Dr. Hattat, “Altta yatan organik bir neden bulunduğunda, öncelikle bu sebep ortadan kaldırıyoruz. Bu noktadan sonra erken boşalmanın tedavisini sistemik ve lokal ilaçlar ve cinsel terapi egzersizleriyle yapıyoruz. " diye konuştu.