Erkekler ve kadınlar arasında en yaygın 10 fantezi
Journal of Sexual Medicine dergisinde 30 Ekim 2014'te yayımlanan bir araştırmada, en yaygın ve nadir olan fanteziler tespit edildi
26 Ekim 2020 21:14
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Kanada'daki 799'u erkek 717'si kadın olmak üzere toplamda 1516 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, en yaygın ve nadir görülen cinsel fantezileri ortaya koydu. Kaynak: Evrim Ağacı
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Erkekler arasında en yaygın 10 fantezi şöyle:
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1-Cinsel ilişki sırasında romantik duygular hissetmek (%88.3)
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2-Oral seks (erkeğe veya kadınla) yapmak (%87.6)
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3-2 kadınla birden seks yapmak (%84.5)
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4-Eşi olmayan biriyle seks yapmak (%83.4)
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5-Sıradışı bir ortamda (ofis, umumi tuvalet) seks yapmak (%82.3)
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6-Birbiriyle seks yapan 2 kadını izlemek (%82.1)
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7-Cinsel fantezilerde atmosferin ve ortamın rol oynaması (%81.2)
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8-Seks partnerinin üzerine boşalmak (sadece erkekler için) (%80.4)
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9-Romantik bir ortamda (ıssız bir sahil gibi) seks yapmak (%78.4)
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10-Bir kadına oral seks (cunnilingus) yapmak (%78.1)
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Kadınlar arasında en yaygın 10 fantezi ise şöyle:
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1-Cinsel ilişki sırasında romantik duygular hissetmek (%92.2)
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2-Cinsel fantezilerde atmosferin ve ortamın rol oynaması (%86.4)
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3-Romantik bir ortamda (ıssız bir sahil gibi) seks yapmak (%84.9)
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4-Sıradışı bir ortamda (ofis, umumi tuvalet) seks yapmak (%81.7)
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5-Oral seks (erkeğe veya kadına) yapmak (%78.5)
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6-Bir erkeğe oral seks (fellatio) yapmak (%72.1)
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7-Seks yapılan kişinin (karşı tarafa) mastürbasyon yapması (%71.4)
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8-Seks yapılan kişinin mastürbasyon yapması (%68.1)
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9-Eşi olmayan biriyle seks yapmak (%66.3)
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10-Seks yapılan kişinin seks sırasında domine etmesi (%64.6)
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