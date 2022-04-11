Erdoğan "şifa" tarifini söylemişti; halka tadımlık manda yoğurdu dağıttılar
11 Nisan 2022 13:48
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Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın manda yoğurtlu sağlık tarifi vermesi üzerine vatandaşın ekonomik olarak ulaşmakta güçlük çektiği bu yoğurdu halka dağıttı.
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35 kg manda yoğurdu dağıtan il başkanı Vahap Özsüer, “Halkımızın manda yoğurduna ulaşmakta sıkıntı çektiğini gördük. Zaten halkımız pideye, yağa, ekmeğe muhtaç. Biz de Gelecek Partisi olarak halkımızı en azından tadımlık manda yoğurdu ile buluşturalım dedik” açıklamasını yaptı.
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Özsüer şunları söyledi: Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz günlerde sayın Cumhurbaşkanı halkımıza manda yoğurdu tavsiye etmişti. Fakat halkımızın manda yoğurduna ulaşmakta sıkıntı çektiğini gördük. Zaten halkımız pideye, yağa, ekmeğe muhtaç."
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"Biz de Gelecek Partisi olarak halkımızı en azından tadımlık manda yoğurdu ile buluşturalım dedik. Bugün burada yaklaşık 35 kilogram manda yoğurdu dağıtacağız, 200-300 gramlık paketler şeklinde. Halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. "
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"Böylelikle Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi gerçekleşmiş olacak ve halkımız manda yoğurduyla buluşmuş olacak."
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Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda çiftçilerle buluşmasında vatandaşa gece yatmadan önce manda yoğurdunu kestane balı, hurma ve yulafla karıştırarak yiyerek yatması tavsiyesinde bulunmuştu.