Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
14 Mayıs 2021 19:58
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz, buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” açıklamasının ardından Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi açıldı.
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Yaklaşık 1,5 saat içinde #HelalEtmiyorum etiketiyle 20 bine yakın tweet atıldı. Etiket, Trend Topic listesinde de birinci sıraya yerleşti.
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Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar şöyle:
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
2526
Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
2626
Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu