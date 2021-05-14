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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

14 Mayıs 2021 19:58

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz, buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” açıklamasının ardından Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi açıldı.

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Yaklaşık 1,5 saat içinde #HelalEtmiyorum etiketiyle 20 bine yakın tweet atıldı. Etiket, Trend Topic listesinde de birinci sıraya yerleşti.

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Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar şöyle:

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

1326

Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

1526

Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

2226

Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

2326

Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

2426

Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

2526

Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

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Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu

CumhurbaşkanıAKP Genel BaşkanıhelallikTwitterTrend Topiclistebirinci oldu
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