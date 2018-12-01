Erdoğan, G20 liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı
01 Aralık 2018 11:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yemekte hazır bulanacak liderler arasında yer aldı. Erdoğan’ın helal gıda talebinde bulunduğu, Müslüman bir gözlemci eşliğinde yemekleri hazırlandığı bildirildi.
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Ayrıca alkol almayacağının bilgisinin verildiği açıklandı. Ayrıca Erdoğan için kendisine özel bir garson tahsis edildiği de yemekle ilgili olarak açıklandı.
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Fransız lider Emmanuel Macron içinde vejeteryan yemeği servis edileceği bildirildi.
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