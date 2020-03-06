Erdoğan'dan Koronavirüs uyarısı: Muanaka ve musafahayı erteleyelim
06 Mart 2020 18:34
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Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemaate koronavirüs salgıyla ilgili uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Bu ara muanaka, musafaha, bunları erteleyelim. Bunu da özellikle ben sizlerden istirham etmiş olayım. Çünkü çok farklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim" ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı, ardından camideki cemaate seslendi.
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Erdoğan, vatandaşlardan bir isteğinin olacağını belirterek, "O da şu; dünyada bir Koronavirüs salgını var. Tabii ki şüphesiz ki bizde muanaka, musafaha çok çok önemli sünnettir. Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara muanaka, musafaha bunları erteleyelim" dedi.
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Erdoğan, "Bunu da özellikle ben sizlerden istirham etmiş olayım. Çünkü çok farklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Onun için de tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir" diye konuştu.
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Erdoğan, bir taraftan Barış Pınarı Harekatı sürerken, bir taraftan İdlib'de, diğer taraftan Libya'da ordunun, askerlerin büyük mücadele verdiğini de anlatarak,"Şehitler verdik. Dün en sonunda masaya oturduk ve dün gece yarısı itibarıyla ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer. Böylece Müslüman'ın Müslüman ile böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur. Hepsinden öte tabii bu süreç içerisinde duaların kabulüyle bir neticeye vardık. Ayın 15'inden itibaren de bu işin inşallah detayları bu arada konuşulacak" dedi.