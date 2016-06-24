Erdoğan’ın hayatı görülmemiş fotoğraflarıyla kitap oluyor …
24 Haziran 2016 17:58
17
İETT Genel Müdürlüğü’nde Foto Film Operatörü olarak görev yapan Rizeli Araştırmacı Yazar Fatih Sultan Kar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatından kesitlerin yer aldığı, ‘Uzun İnce Bir Yol, Bir Uzun Adam Recep Tayyip Erdoğan’ adlı kitap için çalışma başlattı.
27
Kar, kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesinin köklerinin dayandığı Rize’nin Güneysu ilçesinden yola çıkarak Cumhurbaşkanlığına uzanan serüvene yer veriyor.
37
Kitapta Erdoğan’ın 1977 yılında futbol oynadığı İETT’ Spor’daki yıllarına ilişkin sahadaki ikili mücadele fotoğrafları ile bir maç sonrası 4 yıldız aldığı kadronun yer adlığı gazete kupürü de bulunuyor.
47
Araştırmacı Yazar Kar, kitabında Erdoğan’ın bilinmeyen yönlerine ilişkin belge, bilgi ve fotoğraflara da yer verdiğini belirterek çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanacağını belirtti.