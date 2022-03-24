Erdal Beşikçioğlu'dan Bergen açıklaması: Bu kadar çok izlenmesi bizi de şaşırttı
24 Mart 2022 14:43
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Bergen filminin başrol oyuncularından Erdal Beşikçioğlu, filmin gişe rekorları kısmına şaşırdığını söyledi.
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Bergen'in başrol oyuncularından Erdal Beşikçioğlu filmin gişe başarısı hakkında konuştu.
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Beşikçioğlu, “Pandemi sonrası salonların doluyor olması çok keyif verici. Umarım diğer filmler de hak ettikleri karşılığı bulur. Filmin bu kadar çok izlenmesi bizi de şaşırttı. Evet, bir şeyler bekliyorduk ama sosyal bir harekete dönüşmesini beklemiyorduk" dedi.
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Beşikçioğlu, “Filmde şarkıları Farah Zeynep Abdullah’ın seslendirmesini eleştirenler oldu, bu konuda ne söylemek istersiniz?” sorusuna da, “Bu bir drama arkadaşlar. Eğer oyuncu şarkı söyleyebiliyorsa bunu göz ardı edemezsiniz. Merak eden varsa eğer Bergen’i tabii ki dinleyebilir. Bu bizim için tuhaf bir eleştiri değil” yanıtını verdi.
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Bergen'i 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirci izledi.