En yüksek bonservis bedeli ödenen teknik direktörler!
27 Nisan 2021 16:24
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En yüksek bonservis bedeli ödenen teknik direktörler! Futbol dünyasında pek yaşanmasa da teknik direktör transfer etmek için bonservis bedeli ödeyen kulüpler var. Bunun en son örneği RB Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann için transfer ücreti ödeyen Bayern Münih. İşte en çok bonservis ücreti ödenen teknik direktörler:
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12) Loenardo Jardim - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, 2014-15 sezonunda Portekizli çalıştırıcıyı 3 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Toplamda 5 buçuk sezon takımı çalıştıran Jardim, Monaco'yu 2016-17'de Ligue 1 şampiyonu yapmıştı.
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11) Sergio Conceiçao - Portekiz Süper Ligi takımlarından Porto, 2017-18 sezonunda Fransız kulübü Nantes'den 3 milyon Euro karşılığında teknik dirketör Sergio Conceiçao'yu takıma kattı. Portekizli çalıştırıcı halen Porto'yu çalıştırıyor.
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10) Carlo Ancelotti - Jose Mourinho'yu gönderen Real Madrid, 2013-14 sezonu başında 3.8 milyon Euro karşılığında Ancelotti'yi Paris Saint-Germain'den transfer etti. İtalyan teknik adam, Eflatun-Beyazlılarla 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Kral Kupası kazandı.
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9) Manuel Pellegrini - Real Madrid, 2009-10 sezonunda sadece 1 sezon dayanabileceği Manuel Pellegrini için Villarreal'e 4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
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8) Jose Mourinho - Spor dünyasında kendisini "Özel Biri" olarak tanıtan Jose Mourinho için Chelsea, 2004-05 sezonunda Porto'ya 6 milyon Euro ödedi. Portekizli çalıştırıcı, Maviler'in şampiyonluk hasretini dindirmişti.
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7) Brendan Rogders - Liverpool, 2012-13 sezonunda Brendan Rodgers'ı transfer etmek için Swensea City'ye 6.2 milyon Euro ödedi. Kuzey İrlandalı çalıştırıcı, Kırmızılar ile herhangi bir kupa kazanamadı.
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6) Mark Hughes - Manchester City, 2008-09 sezonunda Mark Hughes için Blackburn'e 6.2 milyon Euro ödeme yaptı. City, Galli çalıştırıcıya sadece 1 sezon görev verdi.
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5) Jose Mourinho - Her hareketiyle olay olan Jose Mourinho için 2 defa bonservis bedeli ödendi. Chelsea'nin ardından Real Madrid de "Özel Biri" için transfer ücreti ödedi. Inter'le şampiyonluklar yaşayan Portekizli için İtalyan temsilcisine 8 milyon Euro ödeme yaptı.
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4) Ruben Amorim - Sporting, 2019-20 sezonunda Ruben Amorim için Braga'ya 10 milyon Euro ödedi.
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3) Brendan Rodgers - Brendan Rogers da kendisi için birden fazla bonservis bedeli ödenen isimler arasında. Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, 2018-19 sezonunda Celtics'e 10.5 milyon Euro ödedi.
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2) Andre Villas-Boas - Chelsea, 2011-12'de rekor ücretle Andre Villas-Boas'ı Porto'dan transfer etti. Beklentilerin altında kalan teknik adam için Maviler, Portekiz kulübüne 15 milyon Euro verdi.
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1) Julian Nagelsmann - Bonservis bedeli ödenen teknik direktörler kulübünün son üyesi Alman çalıştırıcı Julian Nagelsmann oldu. Bild'e göre Bavyera ekibi, RB Leipzig'e Nagelsmann için 25 milyon Euro ödeyecek.