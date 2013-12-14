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En seksi taksici kim?

14 Aralık 2013 21:10

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New Yorklu taksicilerin en seksi biziz diyerek kameraların karşısına geçtiği ve geçtiğimiz ay piyasaya çıkan takvimin rekora koştuğu belirtiliyor

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Polisler, itfayeciler ve sporculardan sonra bu kez de taksicilerin poz verdiği 2014 yılı takvimin beklenilenden daha fazla ilgi görmesi herkesi şaşırttı.

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Sadece internet aracılığı ile satın alınabilinen takvimin piyasaya çıkması ile kısa sürede tükendiği ve yeni baskılarına yetişmeye çalışıldığı açıklandı

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Settlement Üniversitesi tarafından başlatılan bu girişimde elde edilecek paranın yardıma muhtaç insanlar için bir sosyal projede kullanılacağı duyurulmuştu

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