En seksi taksici kim?
14 Aralık 2013 21:10
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New Yorklu taksicilerin en seksi biziz diyerek kameraların karşısına geçtiği ve geçtiğimiz ay piyasaya çıkan takvimin rekora koştuğu belirtiliyor
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Polisler, itfayeciler ve sporculardan sonra bu kez de taksicilerin poz verdiği 2014 yılı takvimin beklenilenden daha fazla ilgi görmesi herkesi şaşırttı.
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Sadece internet aracılığı ile satın alınabilinen takvimin piyasaya çıkması ile kısa sürede tükendiği ve yeni baskılarına yetişmeye çalışıldığı açıklandı
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Settlement Üniversitesi tarafından başlatılan bu girişimde elde edilecek paranın yardıma muhtaç insanlar için bir sosyal projede kullanılacağı duyurulmuştu
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