En İyi Uluslararası Film Oscarı aday adayları belli oluyor
13 Eylül 2021 11:00
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En İyi Uluslararası Film Oscarı aday adayları belli oluyor
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Leave No Traces / Zeby nie bylo sladów / Polonya - Akademi tarihinde 26 yıl boyunca aday gösterilmeyen bir dönemin ardından Polonya, 1960’lar ve 70’lerdeki Oscar başarısını son yıllarda yeniden canlandırdı ve 2008’den bu yana beş adaylık elde etti. Filmin başrollerini Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak ve Mateusz Górski yer alıyor. 1980’lerin başında Polonya’da geçen filmde, bir lise öğrencisinin milis güçler tarafından ölümcül şekilde dövülmesi sonucunda ülke sarsılır ve olaya tanık olan tek bir kişi devletin bir numaralı düşmanı hâline gelir. Konusuyla dikkat çeken filmin Oscar adaylığı kazanıp kazanmayacağını hep birlikte göreceğiz.
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Submersible / Ekvador - Alfredo León León’un imzasını taşıyan Submersible, şu ana kadar Oscar adaylığı olmayan Ekvador’un bugüne kadar Akademi’nin değerlendirmesi için gönderdiği onuncu filmi olma özelliğini taşıyor. Hayatta kalma temasını ana hikâyesine yerleştiren film, bir narkotik denizaltı mürettebatının değerli yükleriyle birlikte batmaması için birtakım önlemler almak zorunda kalmasıyla yaşanan olayları konu alıyor.
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White Building - Bodeng sar / Kamboçya - 78. Venedik Film Festivali’nin Horizons bölümünde dünya prömiyerini yapan White Building – Bodeng sar, yönetmen Kavich Neang’ın ilk uzun metraj sinema filmi. Piseth Chhun, Sithan Hout, Sokha Uk, Chinnaro Soem, Sovann Tho, Jany Min, Chandalin Y’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, Kamboçya’nın Oscar’da aday adayı filmi olma şansını yakalıyor. İzleyiciyi Kamboçya’nın başkentine davet eden film, kamerasını Phnom Penh’de önemli bir apartmanda yaşatan 20 yaşındaki Samnang ve iki arkadaşına çeviriyor. Hızla değişen bu şehirde, ebeveynleri daha geleneksel bir yaşam tarzı sürdürürken, üç çocuk dans rutinlerini televizyondaki yetenek yarışmalarına katılmayı hayal ederek hayata geçiriyor.
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Oasis – Oaza / Sırbistan - 27 kez Oscar yarışında yer almaya çalışan ancak bu konuda başarısız bir grafik sergileyen Sırbistan, bu sefer Ivan Ikic’in yönetmenliğini üstlendiği Oasis filmiyle şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Filmde zihinsel engelliler için hizmet veren bir kurumda yer Maria, ilk geldiğinde kurumdaki Dragana ile hızlı bir şekilde arkadaş olur. Bir süre sonra ikisinin de içine kapanık Robert’a aşık olduğu ortaya çıkınca ilişkileri altüst olur.
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Hive / Kosova - 2021 Sundance Film Festivali’nin Dünya Sineması-Drama kategorisinde hem Jüri Büyük Ödülü’nü hem de Seyirci Ödülü’nü kazanan, Blerta Basholli’nin yönettiği Hive filmi, eşi Kosova Savaşı’ndan beri kayıp olan Fahrije karakterini odak noktasına alıyor. Bu süreçte kendi işini kurup çocuklarına bakan Fahrije, ataerkil bir topluma karşı kendi ayakları üzerinde durarak tüm gücüyle savaşmaya karar veriyor. Daha aday aday film olarak yedi kez Oscar maratonuna dâhil olan Kosova, bugüne kadar kısa listeye hiç kalamadı. Hive filminin konusu ve Sundance’den ödülle dönmüş olması, Kosova’nın Oscar yarışında elini güçlendiren önemli bir etmen olarak göze çarpıyor.
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Olga / İsviçre - Akademi tarihinde daha önce 1985 yılında Dangerous Moves ve Xavier Koller imzalı Journey of Hope filmleriyle iki kez Oscar ödülünün kucaklayan İsviçre, bu yıl aday adayı olarak 74. Cannes Film Festivali Eleştirmenlerin Haftası seçkisinde yer alan yapımlardan biri olan Elie Grappe’nin Olga isimli filmini seçti. Elie Grappe’nin ilk uzun metrajına imza attığı film, İsviçre’de sürgünde bulunan ve ülkenin Ulusal Spor Merkezi’nde yer almaya çalışan 15 yaşındaki Ukraynalı bir jimnastikçinin hayatını konu alıyor.
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Casablanca Beats – Haut et fort/ Fas - Les chevaux de Dieu, Much Loved ve Razzia fillmeriyle tanınan Nabil Ayouch, bu yıl Cannes’da Ana Yarışma’da yer alan yeni filmi Casablanca Beats – Haut et fort ile üç yıl aradan sonra beyazperdeye geri dönüyor. Film, Kazablanka’nın popüler bir semtinde bulunan bir kültür merkezinde çalışan, öğrencilerini geleneksel öğrenme kalıplarının dışarısına çıkararak kendilerini ifade etmelerine izin veren eski bir rapçi olan Anas karakterini odak noktasına alıyor. Anas ve öğrencileri, bir süre sonra aile baskısıyla ve türlü türlü engellerle karşılaşıyorlar. Ancak ne olursa olsun önlerine çıkan engellerin üstesinden gelmeye kararlı yapılarıyla her şeye meydan okuyorlar. Kaynak (www.filmloverss.com)