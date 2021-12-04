En iyi seks sahnesine sahip 10 film

Filmlerin seks sahneleri defalarca tartışma konusu olmuş; bu tartışmalardan da başka bir tartışma doğmuştur: Bir seks sahnesini iyi yapan nedir? Bazı filmlerde bu sahneler fazlasıyla yapmacık ve sahte bulunurken; bazılarında ise iyi yazılmış iki karakterin bütün senaryo boyunca yakınlaşmasının büyük kreşendosu olabilir. Peki sadece oyuncular arası kimya mı? Hayır; kamera açıları, diyalog ve fazlası; iyi bir seks sahnesi çekme denkleminde birçok farklı değişken var. İngiliz The Independent gazetesi, en iyi seks sahnelerine sahip 10 filmi seçti...
04 Aralık 2021 12:07
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Filmlerin seks sahneleri defalarca tartışma konusu olmuş; bu tartışmalardan da başka bir tartışma doğmuştur: Bir seks sahnesini iyi yapan nedir? Bazı filmlerde bu sahneler fazlasıyla yapmacık ve sahte bulunurken; bazılarında ise iyi yazılmış iki karakterin bütün senaryo boyunca yakınlaşmasının büyük kreşendosu olabilir. Peki sadece oyuncular arası kimya mı? Hayır; kamera açıları, diyalog ve fazlası; iyi bir seks sahnesi çekme denkleminde birçok farklı değişken var. İngiliz The Independent gazetesi, en iyi seks sahnelerine sahip 10 filmi seçti...