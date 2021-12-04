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En iyi seks sahnesine sahip 10 film

Filmlerin seks sahneleri defalarca tartışma konusu olmuş; bu tartışmalardan da başka bir tartışma doğmuştur: Bir seks sahnesini iyi yapan nedir? Bazı filmlerde bu sahneler fazlasıyla yapmacık ve sahte bulunurken; bazılarında ise iyi yazılmış iki karakterin bütün senaryo boyunca yakınlaşmasının büyük kreşendosu olabilir. Peki sadece oyuncular arası kimya mı? Hayır; kamera açıları, diyalog ve fazlası; iyi bir seks sahnesi çekme denkleminde birçok farklı değişken var. İngiliz The Independent gazetesi, en iyi seks sahnelerine sahip 10 filmi seçti...

04 Aralık 2021 12:07

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Filmlerin seks sahneleri defalarca tartışma konusu olmuş; bu tartışmalardan da başka bir tartışma doğmuştur: Bir seks sahnesini iyi yapan nedir? Bazı filmlerde bu sahneler fazlasıyla yapmacık ve sahte bulunurken; bazılarında ise iyi yazılmış iki karakterin bütün senaryo boyunca yakınlaşmasının büyük kreşendosu olabilir. Peki sadece oyuncular arası kimya mı? Hayır; kamera açıları, diyalog ve fazlası; iyi bir seks sahnesi çekme denkleminde birçok farklı değişken var. İngiliz The Independent gazetesi, en iyi seks sahnelerine sahip 10 filmi seçti...

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Aşk ve Küller (Blue Valentine) - 2010

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Aşk ve Basketbol (Love & Basketball) - 2000

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Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) - 2001

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Ananı Da! (Y Tu Mamá También) - 2001

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Tanrının Unuttuğu Yer (God's Own Country) - 2017

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Ay Işığı (Moonlight) - 2016

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Carol - 2015

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Karanlığın Gölgesi (Don't Look Now)- 1973

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Team America: World Police (2004)

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Sadakatsiz (Unfaithful) - 2002

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