"En başarılı belediye başkanları" anketinden dikkat çeken sonuçlar!
SONAR Araştırma şirketi, "Belediye Başkanları Başarı Oranları" başlıklı araştırmasınının sonuçlarını yayımladı.
28 Nisan 2021 11:42
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SONAR, 1 Şubat - 15 Nisan tarihleri arasında, 20 büyükşehirin 8'inde yüz yüze, 12'sinde ise telefon yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin hata payının yüzde 2.9 olduğunu bildirdi.
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Ankete katılanlara yöneltilen, "Büyükşehir belediye başkanınızın genel hizmetleri ve projeleri başarılı mıdır?" sorusuna verilen cevaplara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en başarılı belediye başkanı olarak ön plana çıktı.
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"Koronavirüs ile mücadelede büyükşehir belediye başkanınız başarılı mıdır" sorusuna verilen yanıtlarda ise AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ilk sırada yer alırken onu CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takip etti.
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Ankette ilçe belediyelerine de yer verildi. Anket sonuçlarına göre, İstanbul'un en başarılı ilçe belediye başkanı CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel oldu.
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İlçe belediyelerinin koronavirüsle mücadelesinin sorulduğu soruda ise AKP'li Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilk sırada yer aldı. Öztekin, yüzde 69,4'lük oranda ilk sırada yer alırken, CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yüzde 67,9'luk oranla ikinci sırada yer aldı.
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Anket sonucunun İzmir ile ilgili bölümünde, en başarılı belediye başkanı olarak CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ilk sırada yer aldı.
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İzmir belediyeleri arasında, koronavirüsle mücadele sıralamasında ise ilk sıra Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün oldu.
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Anket sonucuna göre, Başkent Ankara'da en başarılı belediye başkanı olarak görülen isim CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen.
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Başkent ilçelerinin koronavirüsle mücadelesine verilen soruda ilk sırada AKP'li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilk sırada yer alırken onu CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen takip etti.