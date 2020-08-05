Lübnan'ın kalbi Beyrut'taki patlamadan kareler
05 Ağustos 2020 10:29
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta neredeyse şehrin her yerinden hissedilen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti, 4 bin insan yaralandı
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Başta liman ve bölgedeki depolar olmak üzere yakın çevrede hasar büyük boyutlarda.
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Bu fotoğrafta çok katlı bir binanın büyük oranda yıkıldığı görülüyor.
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Yaralıların taşındığı bir kare...
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İşte patlama sonrasında bölgede kaydedilen fotoğraflardan bazıları...
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En az 100 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut'taki patlama sonrasında bölgede kaydedilen bazı fotoğraflar...
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En az 100 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut'taki patlama sonrasında bölgede kaydedilen bazı fotoğraflar...
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En az 100 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut'taki patlama sonrasında bölgede kaydedilen bazı fotoğraflar...
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En az 100 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut'taki patlama sonrasında bölgede kaydedilen bazı fotoğraflar...
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En az 100 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut'taki patlama sonrasında bölgede kaydedilen bazı fotoğraflar...
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En az 100 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut'taki patlama sonrasında bölgede kaydedilen bazı fotoğraflar...
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En az 100 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut'taki patlama sonrasında bölgede kaydedilen bazı fotoğraflar...
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En az 100 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut'taki patlama sonrasında bölgede kaydedilen bazı fotoğraflar...
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En az 100 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut'taki patlama sonrasında bölgede kaydedilen bazı fotoğraflar...
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En az 100 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut'taki patlama sonrasında bölgede kaydedilen bazı fotoğraflar...
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