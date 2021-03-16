Emziren anneler hangi besinleri tercih etmeli?

Emziren annelerin beslenmesiyle kolik bebekler arasında bir ilişki olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, emziren bir annenin beslenmesi düzeni ile ilgili ise şu bilgileri verdi...
16 Mart 2021 10:14
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“Kalsiyum ihtiyacı için süt, peynir, kaşar, yoğurt günlük tüketilmelidir.”
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“Emzirme döneminde demir ihtiyacı artar, bunun için kırmızı et, yumurta, kurutulmuş meyveler tüketilebilir."
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“Haftada 1 veya 2 kez balık tüketimini öneriyoruz."
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“Günlük yumurta tüketimi bebeğinizin beyin gelişimi için önemlidir. Et, tavuk, yumurta protein yönünden zengin olup haftada 3-4 kez tüketilmeli."
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“Günlük tam tahıllı ekmek tüketimini ihmal etmeyin. "
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“Yulaf, arpa, tahin, dereotu, havuç, rezene, fındık, ceviz anne sütü yapımını artırdığı için özellikle tüketmenizi öneriyoruz"
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“Mevsiminde meyve ve sebze tüketelim. Koyu yeşil sebze ve sarı sebzeler mutlaka tüketilmeli. Kimyasal takviye, hormon içermesi nedeniyle mevsiminde olmayan ürünleri tüketmeyelim."
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“Mutlaka iyotlu tuz kullanmalı. İyot doğal besinlerle alınamaz. Ve iyot bebeğin zeka gelişiminde etkilidir."
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“Et, yumurta, balık, sakatat, kuruyemiş (ceviz, badem), kurutulmuş meyveler (erik, üzüm, kayısı), yeşil yapraklı sebzeler demir yönünden zengin besinlerdir. Bu besinlerin haftada 4-5 kez tüketilmesini öneriyoruz."
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“Meyve, sebze, et-süt ürünleri, tahıllar, bakliyatlar ve kuruyemiş olmak üzere her besin grubundan dengeli beslenmelisiniz."
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“Anne sütünün yüzde 80’nini su oluşturur. Bu nedenle günde ortalama 3 litre sıvı tüketimi olmalı. Bol bol su içmeli, beraberinde komposto, loğusa şerbeti, tüketmesini öneriyoruz. Ihlamur, papatya, rezene gibi hem anneyi rahatlatıcı hem de sütünü artırıcı bitki çayları günlük 1-2 fincan tüketilebilir. Zayıflama çayı tüketmeyin. Su içmeyi unutuyorum diyen annelere emzirme sonrası büyük 1 bardak su içmelerini tavsiye ediyorum." (DHA)