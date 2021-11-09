T24 LogoT24 Logo

Empire’a göre 21. yüzyılın en iyi 50 korku filmi

09 Kasım 2021 10:21

152

Scream filminin ilk sahnesini hatırlarsınız. Maskeli katilimiz kurbanını arar ve favori korku filminin ne olduğunu sorar. Bu ilginç telefon konuşmasından sonra kurbanımız vahşice öldürülür ve korku filmlerinin referans olarak bolca kullanıldığı sahnelere kendimizi kaptırırız.

252

Empire ise adeta bu sahneden ilhâm alırcasına, Cadılar Bayramı’nı geride bıraktığımız bu ilk günlerde favori korku filminizi seçmenize yardım olacak yepyeni bir listeyle karşınızda. Bu sefer kamerasını 21. yüzyıla çeviren Empire, sinemada her zaman popülerliğini korumayı başaran, izleyicinin ya her zaman çok sevdiği ya da nefret ettiği bir tür olarak konumlanan korku sinemasından seçtiği 50 filmi aynı çatı altında buluşturuyor.

352

50. Freaky (2020)

452

49. The Exorcism of Emily Rose (2005)

552

48. The Fear Street Trilogy (2021)

652

47. The Others (2001)

752

46. Sinister (2012)

852

45. Doctor Sleep (2019)

952

44. Berberian Sound Studio (2012)

1052

43. Creep (2014)

1152

42. Ready or Not (2019)

1252

41. The Ring (2002)

1352

40. Ginger Snaps (2000)

1452

39. Dawn of The Dead (2004)

1552

38. Wolf Creek (2005)

1652

37. The Autopsy of Jane Doe (2016)

1752

36. [.REC] (2007)

1852

35. It (2017)

1952

34. Let the Right One In (2008)

2052

33. The Orphanage (2007)

2152

32. Censor (2021)

2252

31. The Invitation (2015)

2352

30. Saint Maud (2020)

2452

29. Oculus (2014)

2552

28. The Conjuring (2013)

2652

27. Relic (2020)

2752

26. Saw (2004)

2852

25. Kill List (2011)

2952

24. The Devil’s Backbone (2001)

3052

23. Martyrs (2008)

3152

22. His House (2020)

3252

21. It Follows (2014)

3352

20. Lake Mungo (2009)

3452

19. The Wailing (2016)

3552

18. Midsommar (2019)

3652

17. Session 9 (2001)

3752

16. Audition (2000)

3852

15. The Invisible Man (2020)

3952

14. Ju-On: The Grudge (2002)

4052

13. The Babadook (2014)

4152

12. Host (2020)

4252

11. Raw (2016)

4352

10. Hereditary (2018)

4452

9. The Witch (2015)

4552

8. Drag Me to Hell (2009)

4652

7. Paranormal Activity (2007)

4752

6. The Descent (2005)

4852

5. Train to Busan (2016)

4952

4. A Quiet Place (2018)

5052

3. The Mist (2007)

5152

2. 28 Days Later (2002)

5252

1. Get Out (2017)

EmpireKorku FilmiScreamFreakyThe Exorcism of Emily RoseSinisterThe OthersRawParanormal ActivityTrain to BusanThe Mist28 Days LaterGet OutThe DescentDrag Me to HellHereditaryHost
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24