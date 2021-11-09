Empire’a göre 21. yüzyılın en iyi 50 korku filmi

Scream filminin ilk sahnesini hatırlarsınız. Maskeli katilimiz kurbanını arar ve favori korku filminin ne olduğunu sorar. Bu ilginç telefon konuşmasından sonra kurbanımız vahşice öldürülür ve korku filmlerinin referans olarak bolca kullanıldığı sahnelere kendimizi kaptırırız.
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Empire ise adeta bu sahneden ilhâm alırcasına, Cadılar Bayramı’nı geride bıraktığımız bu ilk günlerde favori korku filminizi seçmenize yardım olacak yepyeni bir listeyle karşınızda. Bu sefer kamerasını 21. yüzyıla çeviren Empire, sinemada her zaman popülerliğini korumayı başaran, izleyicinin ya her zaman çok sevdiği ya da nefret ettiği bir tür olarak konumlanan korku sinemasından seçtiği 50 filmi aynı çatı altında buluşturuyor.