Emojilerin bilinmeyen anlamları

Oxford Sözlüğü'nün 2015 yılında yılın kelimesi seçtiği emojiler, özellikle akıllı telefonlarla birlikte hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldular.
19 Temmuz 2020 18:53
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1990'ların sonunda yaratılan emoji, özellikle son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte küresel bir fenomene dönüştü
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Shigetaka Kurita tarafından 1990'ların sonunda yaratılan, kullanıcıların duygularını kelimelere ihtiyaç duymadan ifade etmelerine imkan sağlayan emoji 2015'te Oxford Dictionaries tarafından yılın kelimesi seçilmişti.
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21'inci yüzyılın iletişim taleplerinin geleneksel kelimeler tarafından karşılanamadığını belirten 'Oxford Dictionaries Başkanı Casper Grathwohl yaptığı açıklamada emoji'nin bu boşlukları doldurduğunu belirtmişti.
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'Face with tears of joy' (Mutluluk göz yaşları) adı verilen emoji'nin ABD'de yüzde 17, İngiltere'de ise yüzde 20'lik bir kullanıma sahip olduğunu saptadı. Bu emoji bu ülkelerde en çok kullanılan emoji unvanının da sahibi oldu.
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El sallama emoji'si: Merhaba ya da güle güle anlamında kullanılan el sallama emoji'sinin Çin'deki sosyal medya kullanıcıları için çok farklı bir anlamı bulunuyor.
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Bu sembol Çin'de, "güle güle artık benim arkadaşım değilsin" anlamına geliyor. Hatta batı kültüründeki "ortak parmak" işareti anlamına geldiği de söyleniyor.
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Avokado: Bu emoji'nin anlamı hakkında çok fazla görüş var. Bunlar arasında en popüler olanlarından biri, avokadonun, "ırkçı değilim" demenin bir sembolü olduğu…
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Diğer bir popüler çeviriye göre ise, avokado, birine 'ne kadar orta sınıf biri' olduğunu anlatmak için kullanılıyor.
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Korkutucu Palyaço: Bu emoji özellikle son bir sene içinde dünya üzerindeki "baskıcı, çılgın liderleri" sembolize etmek için kullanılır oldu.
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Havuç Çiftçisi: Bu emoji geleceğe dair umutların sembolü olarak kullanılıyor.
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Kruvasan: Taptaze görüntüsüyle bir seneden kısa bir süre önce kullanıma sokulan kruvasan emoji'si, mevcut anlamının dışında, diktatörlüğün, faşizmin sembolü olarak da kullanılıyor.
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Bunun arkasında ise İngiltere'nin ünlü perakende şirketi Tesco'nun mağazalarında yalnızca sade kruvasan satma kararı yatıyor. Bunu faşist bir adım olarak yorumlayanlar, kruvasan'ı özgürlüğün sembolü olarak kullanmaya da başladı.