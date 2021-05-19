Emma Stone: Çocukken Leonardo DiCaprio'ya aşıktım
ABD’li oyuncu Emma Stone, çocukken Leonardo DiCaprio’ya aşık olduğunu açıkladı. Stone, 2017'de Oscar ödülünü DiCaprio'dan almasını "Hayatımın en sürreal anıydı" diye açıkladı.
19 Mayıs 2021 12:40
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ABD’li oyuncu Emma Stone, çocukken Leonardo DiCaprio’ya aşık olduğunu açıkladı.
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Katıldığı bir programda 2017 yılında La La Land filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını alırken hissetikleri sorulan Emma Stone, ödülü alırken duyduğu heyecanı anlattı.
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Stone, “Aklımdan Leonardo DiCaprio geçiyordu. Titanic’i sinemada 7 defa izledim. O benim hayatımın aşkıydı. Odamda imzalı posteri asılıydı” dedi.
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Stone, Oscar ödülünü DiCaprio’dan almayı “Hayatımın en sürreal anıydı, inanamadım” sözleriyle açıkladı.
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