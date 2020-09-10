Eminem'in evine zorla giren kişi: Seni öldürmeye geldim
10 Eylül 2020 12:39
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Eminem'in evine zorla giren kişi: Seni öldürmeye geldim | Eminem'in evine zorla giren kişinin rap şarkıcısına “öldürmek için orada olduğunu” söylediği ortaya çıktı. Avukatı, şüphelinin zihinsel sorunları olduğunu iddia etti.
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Polis kaynaklarına göre yargıç, Matthew Hughes'un haneye tecavüz ve özel mülke zarar verme suçlarından yargılanması için yeterli kanıt olduğuna kanaat getirip yargılanma talebini kabul etti.
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Hughes’un, Eminem’in Clinton Township bölgesindeki evine girdiğinde silahlı olmadığı öğrenildi. Asıl adı Marshall Mathers olan 47 yaşındaki rap'çinin de Hughes evine girdiğinde uyuduğu ve evdeki seslerin yeğenine ait olduğunu zannettiği bildirildi.
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AP’nin haberine göre, polis yetkilileri, Eminem’in, Hughes’a neden evinde olduğunu sorduğunu ve Hughes’un da “Seni öldürmek için buradayım” dediğini, bunun üzerine şarkıcının da Hughes’u evinden çıkardığını aktardı.