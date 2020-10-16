Emily in Paris "klişe" tepkileriyle karşılaşmıştı; Parislilere şehirlerini en iyi yansıtan filmler soruldu
Netflix’te yayımlanan Emily in Paris dizisi, pek çok Fransız tarafından ‘klişelerle dolu’ olmakla suçlandı. Baş karakter Emily’nin ABD’den Paris’e giderek burada geçirdiği günleri anlatan dizi, şehir hayatını gerçekleriyle aktarmamakla eleştirildi. Babbel isimli site, Parislilere şehirlerini en iyi yansıttığını düşündükleri dizi ve filmleri sordu.
16 Ekim 2020 12:11
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Netflix’te yayımlanan Emily in Paris dizisi, pek çok Fransız tarafından ‘klişelerle dolu’ olmakla suçlandı. Baş karakter Emily’nin ABD’den Paris’e giderek burada geçirdiği günleri anlatan dizi, şehir hayatını gerçekleriyle aktarmamakla eleştirildi.
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Babbel isimli dil öğrenme servisi Paris’te yaşayanlara şehirleri ve vatandaşlarını en iyi yansıttığını düşündükleri film ve dizileri sordu.
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İngilizce dizi-filmler arasında Paris’i en iyi anlattığı düşünülenler şöyle sıralandı:
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Midnight in Paris
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Ratataouille
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Emily in Paris
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The Aristocrats
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Julie&Julia
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Fransızca konuşulan filmler arasında ise Paris’i en iyi anlattığı düşünülenler şöyle aldu: